Минобороны НКР обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в результате пострадал один военнослужащий. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным ведомства, азербайджанская сторона нарушила перемирие около 12 часов по местному времени. Военнослужащий армии обороны Карабаха получил огнестрельное ранение на сторожевом посту воинской части центрального направления линии соприкосновения.

Как сообщает Минобороны НКР, пострадавшего доставили в военный госпиталь. Врачи провели успешную операцию, состояние военнослужащего оценивается как стабильно тяжёлое. Ведомство выясняет подробности инцидента.

Ранее сообщалось об одиночных выстрелах в столице НКР Степанакерте.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Позже лидеры России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня, согласно которому с 10 ноября стороны конфликта должны были прекратить боевые действия и обменяться пленными.

