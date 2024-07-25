Минобороны: Над Курской областью уничтожили 18 БПЛА за 1,5 часа
25 июля 202401:01
Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины над Курской областью, сообщает Минобороны России.
Это произошло вечером 24 июля.
Беспилотники были самолетного типа.
Ранее двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru