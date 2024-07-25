Минобороны: Над Курской областью уничтожили 18 БПЛА за 1,5 часа

Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины над Курской областью, сообщает Минобороны России.

Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ

Это произошло вечером 24 июля.

Беспилотники были самолетного типа.

Ранее двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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