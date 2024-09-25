Минобороны: Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
25 сентября 202412:25
Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью.
Ночью 25 сентября над регионом уничтожили один дрон ВСУ, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru