Минобороны: Над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью.

Ночью 25 сентября над регионом уничтожили один дрон ВСУ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская областьМинобороны

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