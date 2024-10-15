Минобороны: Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Два беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.

«Около 11.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники были сбиты над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Ранее над регионом, а также над Курской и Тульской областями уничтожили три украинских БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотникиМинобороны

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