Минобороны: Над Белгородской областью сбили два беспилотника
15 октября 202412:43
Два беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Около 11.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Беспилотники были сбиты над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.
Ранее над регионом, а также над Курской и Тульской областями уничтожили три украинских БПЛА, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Труппа Большого театра выступит в Китае в рамках Международного фестиваля искусств
- Песков заявил, что Россия не находится в изоляции
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два беспилотника
- ЕС начал первый этап переговоров с Албанией о вступлении в союз
- Научрук ВШЭ Кузьминов сообщил о российском феномене «бедных в кавычках»
- Проекты Бертмана, Образцовой и Полунина отметили московской премией «Арт-платформа»
- «Смешно!»: Пригожин раскритиковал псевдонимы российских звезд
- Криминалист допустил, что владельца подорванной машины в Москве могли припугнуть
- Поздняков объявил об отставке с поста главы ОКР
- В Самарской области попал в ДТП автобус со школьниками
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru