Минобороны Британии: Угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет

Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News, передает «Интерфакс». По словам Уоллеса, террористическая угроза в настоящее время менее ярко выражена, однако распространена шире по миру.

Глава британского Минобороны, в частности, указал на рост террористической угрозы в Африке и то, что технологии современности облегчают террористам обмен информацией. Комментируя захват власти талибами в Афганистане, Уоллес высказал мнение, что это стало источником вдохновения для экстремистов.

