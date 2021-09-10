Минобороны Британии: Угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что угроза терроризма сегодня является более глобальной, чем 20 лет назад.

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Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News, передает «Интерфакс». По словам Уоллеса, террористическая угроза в настоящее время менее ярко выражена, однако распространена шире по миру.

Глава британского Минобороны, в частности, указал на рост террористической угрозы в Африке и то, что технологии современности облегчают террористам обмен информацией. Комментируя захват власти талибами в Афганистане, Уоллес высказал мнение, что это стало источником вдохновения для экстремистов.

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ТЕГИ:ТерроризмВеликобритания
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