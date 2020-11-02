Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского Су-25

Азербайджан уничтожил штурмовик Су-25 армянской стороны, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства в Telegram.

Попытка атаки произошла 1 ноября на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», - подчеркивается в сообщении азербайджанской стороны.

Сегодня министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли территорий Агдамского и Агджабединского районов у зоны боевых действий в Карабахе. Артиллерийский обстрел начался с 6 часов утра по местному времени, отмечается в сообщении Минобороны.

