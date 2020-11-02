Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского Су-25
Азербайджан уничтожил штурмовик Су-25 армянской стороны, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства в Telegram.
Попытка атаки произошла 1 ноября на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы.
«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», - подчеркивается в сообщении азербайджанской стороны.
Сегодня министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли территорий Агдамского и Агджабединского районов у зоны боевых действий в Карабахе. Артиллерийский обстрел начался с 6 часов утра по местному времени, отмечается в сообщении Минобороны.
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