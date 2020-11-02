Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли территорий Агдамского и Агджабединского районов у зоны боевых действий в Карабахе, говорится на сайте военного ведомства.
Артиллерийский обстрел начался с 6 часов утра по местному времени, отмечается в сообщении Минобороны. При этом вооруженные силы Армении называются «противником».
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают бои.
Ранее бывший министр обороны ДНР заявил в эфире НСН, что после подхода армии Азербайджана к столице Карабаха у Армении осталось лишь только два пути.
По его мнению, захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе, а военный успех Азербайджана – это заслуга Турции.
«Турецкий генштаб, который руководит операцией, демонстрирует хорошую выучку и умение применяться к обстоятельствам и быстро маневрировать силами», - пояснил собеседник НСН.
Он считает, что Еревану в этой ситуации необходимо или тотально воевать, или капитулировать.
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