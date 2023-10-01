В Армении сообщили о завершении переезда жителей Карабаха

По ее словам, в Армению переехали уже более 100 тысяч человек. За последние дни число прибывших значительно снизилось, отметила она.

«Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и этот процесс приближается к своему логическому завершению», - сказала Багдасарян.

Представитель главы кабмина уточнила, что последний отправленный в Степанакерт автобус забрал 15 прикованных к постели человек.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

