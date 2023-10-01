В Армении сообщили о завершении переезда жителей Карабаха
Процесс переезда жителей Нагорного Карабаха в Армению завершается, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян. Об этом пишут «Известия».
По ее словам, в Армению переехали уже более 100 тысяч человек. За последние дни число прибывших значительно снизилось, отметила она.
«Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и этот процесс приближается к своему логическому завершению», - сказала Багдасарян.
Представитель главы кабмина уточнила, что последний отправленный в Степанакерт автобус забрал 15 прикованных к постели человек.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении сообщили о завершении переезда жителей Карабаха
- Британия подготовит 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года
- Нидерланды закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа
- Абаскаль назвал матч против «Крыльев» худшим за время его работы в «Спартаке»
- Спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах
- «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в десятом туре РПЛ
- СМИ: в Москве охранника оштрафовали за разговор на украинском языке
- В Праге переименовали улицу маршала Конева
- Великобритания разместила в Польше истребители Typhoon
- Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru