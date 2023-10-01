В Армении сообщили о завершении переезда жителей Карабаха

Процесс переезда жителей Нагорного Карабаха в Армению завершается, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян. Об этом пишут «Известия».

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По ее словам, в Армению переехали уже более 100 тысяч человек. За последние дни число прибывших значительно снизилось, отметила она.

«Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и этот процесс приближается к своему логическому завершению», - сказала Багдасарян.

Представитель главы кабмина уточнила, что последний отправленный в Степанакерт автобус забрал 15 прикованных к постели человек.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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