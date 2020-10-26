Алиев: армия Азербайджана взяла под контроль 18 населенных пунктов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 25 октября азербайджанская армия взяла под контроль 18 населенных пунктов в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.
В обращении к нации, которое транслировал гостелеканал AzTv, Алиев уточнил, что ВС Азербайджана вошли в четыре села в Зангиланском районе, шесть сел в Джебраильском районе, семь сел в Губадлинском районе и город Губадлы. Ранее в Баку заявили, что ВС Азербайджан взяли под полный контроль госграницу с Ираном.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения. В понедельник, 26 октября, вступило в силу уже третье перемирие, соглашение о котором было достигнуто 24 октября между главами МИД Армении Зорабом Мнатцакяном, Азербайджана Джейхуном Байрамовым и замглавы госдепартамента США Стивеном Бигуном.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Трамп ополчился на Байдена, перепутавшего его с Бушем
- Пять человек госпитализированы в Дагестане с подозрением на сибирскую язву
- Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев
- Раскрыты неожиданные последствия COVID-19 для детей
- Алиев: армия Азербайджана взяла под контроль 18 населенных пунктов в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru