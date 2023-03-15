Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Чиновнику, предположительно, дали взятку в размере 10 миллионов рублей. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следствие считает, что в период с 2021 по 2022 год подозреваемый получил взятку через посредника. Взамен министр покрывал незаконные действия предпринимателя, связанных с получением грантов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и фермерской поддержки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru