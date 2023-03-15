Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

СМИ: Экс-мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взяток

Чиновнику, предположительно, дали взятку в размере 10 миллионов рублей. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие считает, что в период с 2021 по 2022 год подозреваемый получил взятку через посредника. Взамен министр покрывал незаконные действия предпринимателя, связанных с получением грантов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и фермерской поддержки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КарелияВзятка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры