Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей

Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

В отношении Новосельской возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

В отношении крымского министра культуры начали следственные действия

Согласно данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Следователи провели обыски по местам жительства и работы Новосельской. Она задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Решается вопрос о заключении Новосельской под стражу.

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ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры республики Крым
ТЕГИ:ОбвинениеВзяткаСледственный КомитетКрым
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