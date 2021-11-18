Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей

Согласно данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».



Следователи провели обыски по местам жительства и работы Новосельской. Она задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Решается вопрос о заключении Новосельской под стражу.

