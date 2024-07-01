Минэнерго: Электроснабжение потребителей в Белгородской области восстановлено

По данным ведомства, обесточенными остаётся часть бытовых потребителей в Шебекино, где продолжаются восстановительные работы.

«В ближайшее время будет проведено заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения», - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнергог заявили, что причиной перерывов в энергоснабжении в Белгородской области стало внешнее воздействие на энергообъекты. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что проблему планируется полностью решить к вечеру 1 июля, пишут «Известия».

