Минэнерго: Электроснабжение потребителей в Белгородской области восстановлено
Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
По данным ведомства, обесточенными остаётся часть бытовых потребителей в Шебекино, где продолжаются восстановительные работы.
«В ближайшее время будет проведено заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения», - говорится в сообщении.
Ранее в Минэнергог заявили, что причиной перерывов в энергоснабжении в Белгородской области стало внешнее воздействие на энергообъекты. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что проблему планируется полностью решить к вечеру 1 июля, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт Нельга: Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления единовременно
- В окружении Хабиба объяснили обыски в его школе единоборств
- Муфтият Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба
- Продажи кофе «с собой» выросли в России на 22% за пять месяцев
- Глава Федерации велоспорта Екимов назвал негативные последствия бойкота ОИ-2024
- Минэнерго: Электроснабжение потребителей в Белгородской области восстановлено
- Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе
- СМИ: Финские ученые выступили против выдворения беженцев на границе с Россией
- Россиянку приговорили к пяти годам колонии за издевательство над приемными детьми
- На закрытии выставки «Россия» выступят Лепс, Газманов и Shaman
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru