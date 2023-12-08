Суточное потребление электроэнергии в РФ обновило исторический максимум

Потребление электроэнергии в России, выраженное в мощности, в пятницу, 8 декабря обновило исторический максимум. Показатель достиг отметки 168 765 МВт. Это на 2 821 МВт превышает предыдущий суточный пик потребления, который был зарегистрирован 10 января нынешнего года.

Такие данные обнародовал «Системный оператор». Обновлённые максимумы в последние три дня зафиксированы в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. Наибольший прирост продемонстрировала энергосистема Сибири.

Такой рост обусловлен похолоданием. На фоне установления длительных морозов «Системный оператор» прогнозирует последующий рост потребления.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», рекорд энергопотребления в России в годовом выражении был установлен в 2022. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что он будет побит в этом году.

