Суточное потребление электроэнергии в РФ обновило исторический максимум
Потребление электроэнергии в России, выраженное в мощности, в пятницу, 8 декабря обновило исторический максимум. Показатель достиг отметки 168 765 МВт. Это на 2 821 МВт превышает предыдущий суточный пик потребления, который был зарегистрирован 10 января нынешнего года.
Такие данные обнародовал «Системный оператор». Обновлённые максимумы в последние три дня зафиксированы в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. Наибольший прирост продемонстрировала энергосистема Сибири.
Такой рост обусловлен похолоданием. На фоне установления длительных морозов «Системный оператор» прогнозирует последующий рост потребления.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», рекорд энергопотребления в России в годовом выражении был установлен в 2022. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что он будет побит в этом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru