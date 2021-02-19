«Белэнерго» объявило об отключении первого энергоблока БелАЭС
ГПО «Белэнерго» в своём Telegram-канале сообщило, что 20 февраля будет отключен Первый энергоблок БелАЭС.
В компании пояснили, что отключение является плановым и первый энергоблок БелАЭС будет остановлен «для проведения испытаний и регламентных работ».
Ранее депутаты Европарламента заявили о серьёзных опасениях по поводу безопасности БелАЭС и приняли резолюцию с требованием приостановить запуск, сообщает RT. Ееврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что эксперты Евросоюза готовят отчёт по результатам проведённых на БелАЭС стресс-тестов, который будет готов к началу марта.
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