Milliyet: Один человек погиб при взрыве на верфи в Стамбуле
Взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Об этом пишет газета Milliyet.
По данным издания, ЧП произошло в 10:30 мск в отсеке для отходов корабля на верфи в Тузле. Отмечается, что хлопок последовал после сжатия газа.
Milliyet указывает, что в отсеке находились двое рабочих верфи. Один из них погиб, другой получил ранения.
Ранее взрыв произошел в порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате повреждения получили 13 из 16 элеваторов, десять человек пострадали. Кроме того, взрыв повредил около 15 тысяч тонн продовольствия.
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