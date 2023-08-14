Milliyet: Один человек погиб при взрыве на верфи в Стамбуле

Взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Об этом пишет газета Milliyet.

Взрыв произошёл у порта в турецком Дериндже

По данным издания, ЧП произошло в 10:30 мск в отсеке для отходов корабля на верфи в Тузле. Отмечается, что хлопок последовал после сжатия газа.

Milliyet указывает, что в отсеке находились двое рабочих верфи. Один из них погиб, другой получил ранения.

Ранее взрыв произошел в порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате повреждения получили 13 из 16 элеваторов, десять человек пострадали. Кроме того, взрыв повредил около 15 тысяч тонн продовольствия.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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