Milliyet: Один человек погиб при взрыве на верфи в Стамбуле

По данным издания, ЧП произошло в 10:30 мск в отсеке для отходов корабля на верфи в Тузле. Отмечается, что хлопок последовал после сжатия газа.

Milliyet указывает, что в отсеке находились двое рабочих верфи. Один из них погиб, другой получил ранения.

Ранее взрыв произошел в порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате повреждения получили 13 из 16 элеваторов, десять человек пострадали. Кроме того, взрыв повредил около 15 тысяч тонн продовольствия.

