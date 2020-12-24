Миллиардер Владимир Христов умер от коронавируса
24 декабря 202016:37
Миллиардер Владимир Христов умер от коронавируса, сообщает издание «Весьма».
Он лечился в больнице в Коммунарке. Христов занимал 192 место в списке журнала Forbes, его активы оценивались в $500 млн
Ему принадлежала золотодобывающая компания «Сусуманзолото».
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru