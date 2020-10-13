Милиция в Минске использовала против протестующих слезоточивый газ
Силовые структуры Минска обстреляли протестующих на несанкционированной акции пенсионеров светошумовыми патронами и применили против них слезоточивый газ , пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
Представитель ГУВД отметил, что сотрудники милиции применили спецсредства после того, как в них со стороны протестующих активистов полетели бутылки и палки.
Марш пенсионеров начался в Минске в понедельник, участники начали движение с площади Независимости и двигались до Национальной академии наук. Пенсионеры выступали против действующего режима президента республики Александра Лукашенко. Когда милиция начала задерживать молодых людей, участники марша попытались освободить их. По данным портала tut.by, в это время прозвучали звуки выстрелов.
Массовые протестные акции начались после объявления результатов выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Активисты продолжают выступать за смену власти и выходят на несанкционированные митинги.
Ранее главы МИД стран-членов ЕС пришли к консенсусу по санкциям в отношении Лукашенко из-за «задержания мирных демонстрантов».
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