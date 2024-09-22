Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Невшехир
22 сентября 202419:42
Автобус с туристами перевернулся близ города Невшехир в центральной части Турции, передает газета Sabah.
По информации издания, в результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов.
Ранее в Омске при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса пострадали 11 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru