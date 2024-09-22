Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Невшехир

Автобус с туристами перевернулся близ города Невшехир в центральной части Турции, передает газета Sabah.

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По информации издания, в результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов.

Ранее в Омске при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса пострадали 11 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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