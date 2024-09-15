«Экскурсия уличного агентства»: 21 турист из России пострадал в ДТП в Египте
Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24.
Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник.
Туристы из РФ получили в ДТП в Египте травмы различной степени тяжести, все пострадавшие получили медпомощь, некоторые госпитализированы, сообщили в посольстве.
Автобус направлялся из провинции Южный Синай в Каир, во время движения он опрокинулся на бок. Кроме россиян в салоне находились жители Италии, Турции, Великобритании и Египта — всего 47 человек.
В настоящее время водителя допрашивают. Авария могла произойти из-за превышения скорости и неисправности рулевого колеса, передает «Радиоточка НСН».
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