«Экскурсия уличного агентства»: 21 турист из России пострадал в ДТП в Египте

Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24.

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник.

Туристы из РФ получили в ДТП в Египте травмы различной степени тяжести, все пострадавшие получили медпомощь, некоторые госпитализированы, сообщили в посольстве.

Автобус направлялся из провинции Южный Синай в Каир, во время движения он опрокинулся на бок. Кроме россиян в салоне находились жители Италии, Турции, Великобритании и Египта — всего 47 человек.

В настоящее время водителя допрашивают. Авария могла произойти из-за превышения скорости и неисправности рулевого колеса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыДТПЕгипет

Горячие новости

Все новости

партнеры