Ефремов заявил о готовности ответить «по закону» за смертельную аварию

Актер Иван Стебунов рассказал, что его коллега Михаил Ефремов, который минувшей ночью устроил «пьяную» аварию в центре Москвы, осознает свою вину и готов понести ответственность.

Как сообщил Стебунов, узнав об аварии, он приехал на место происшествия, чтобы поддержать своего друга. Он также опроверг ранее появившуюся информацию, что находился в машине Ефремова в момент ДТП.

Актер рассказал, что Ефремов полностью осознает свою вину и готов ответить за содеянное «по закону».

«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю - "Ты чего?!". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону"», - сказал Стебунов KP.Ru.