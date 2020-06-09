Ефремов заявил о готовности ответить «по закону» за смертельную аварию
Актер Иван Стебунов рассказал, что его коллега Михаил Ефремов, который минувшей ночью устроил «пьяную» аварию в центре Москвы, осознает свою вину и готов понести ответственность.
Как сообщил Стебунов, узнав об аварии, он приехал на место происшествия, чтобы поддержать своего друга. Он также опроверг ранее появившуюся информацию, что находился в машине Ефремова в момент ДТП.
Актер рассказал, что Ефремов полностью осознает свою вину и готов ответить за содеянное «по закону».
«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю - "Ты чего?!". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону"», - сказал Стебунов KP.Ru.
Актер добавил, что Ефремов «готов к реальному сроку», «готов ответить» и «никто отмазывать его не собирается».
Ранее сообщалось, что поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона получил смертельное ранение, он скончался в реанимации. В момент аварии Ефремов был пьян. Он отпущен под подписку о невыезде, сообщает RT.
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого уголовного дела.
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