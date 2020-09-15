Штаб Трампа уличили в попытке «сделать Америку великой» с помощью МиГ-29

На плакате с надписью «Поддержи наши войска» изображены силуэты военных, на фоне которых летят истребители. Участвовавший в разработке истребителя F-16 специалист Пьер Спрей узнал на постере российские МиГ-29. «Рад, что они поддерживают наши войска», - заметил он.

Руслан Пухов из российского Центра анализа стратегий и технологий подтвердил, что на фото МиГ-29. Кроме того, он разглядел у одного из солдат автомат АК-74, передаёт РЕН ТВ.

