Штаб Трампа уличили в попытке «сделать Америку великой» с помощью МиГ-29

Предвыборный штаб «Сделай Америку великой» президента США Дональда Трампа использовал фотографию с российским истребителем в своей онлайн-кампании, приуроченной к предстоящим выборам главы государства. К такому выводу пришло издание Politico, опросившее экспертов.

На плакате с надписью «Поддержи наши войска» изображены силуэты военных, на фоне которых летят истребители. Участвовавший в разработке истребителя F-16 специалист Пьер Спрей узнал на постере российские МиГ-29. «Рад, что они поддерживают наши войска», - заметил он.

Руслан Пухов из российского Центра анализа стратегий и технологий подтвердил, что на фото МиГ-29. Кроме того, он разглядел у одного из солдат автомат АК-74, передаёт РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Миг-29Дональд ТрампВыборы Президента США
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