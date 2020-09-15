Штаб Трампа уличили в попытке «сделать Америку великой» с помощью МиГ-29
Предвыборный штаб «Сделай Америку великой» президента США Дональда Трампа использовал фотографию с российским истребителем в своей онлайн-кампании, приуроченной к предстоящим выборам главы государства. К такому выводу пришло издание Politico, опросившее экспертов.
A digital ad released by the Trump Make America Great Again Committee on Sept. 11 calling on people to support our troops uses a stock photo of Russian-made fighter jets and weaponshttps://t.co/DfwfTWNKQo— POLITICO (@politico) September 15, 2020
На плакате с надписью «Поддержи наши войска» изображены силуэты военных, на фоне которых летят истребители. Участвовавший в разработке истребителя F-16 специалист Пьер Спрей узнал на постере российские МиГ-29. «Рад, что они поддерживают наши войска», - заметил он.
Руслан Пухов из российского Центра анализа стратегий и технологий подтвердил, что на фото МиГ-29. Кроме того, он разглядел у одного из солдат автомат АК-74, передаёт РЕН ТВ.
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