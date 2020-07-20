МИД РФ подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе

МИД РФ подтвердил похищение пиратами семи россиян с танкера в Гвинейском проливе. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

О том, что на танкер Curacao Trader, находившийся в Гвинейском проливе, напали пираты, сообщалось 17 июля. Тогда отмечалось, что в составе экипажа танкера могут быть граждане РФ.

По данным МИД РФ, в заложники пираты взяли с судна 13 человек, в числе которых 7 россиян. Всего экипаж судна состоял из 19 человек. Танкер с оставшимися на нем членами экипажа 19 июля прибыл на якорную стоянку вблизи порта Котону (Бенин).

В МИД отметили, что атаковали судно 8 вооруженных людей. В настоящее время от них не поступало никаких требований. Также пока ничего неизвестно об их местоположении.

Согласно сообщению ведомства, посольства РФ в Абудже и Котону находятся на связи с нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца греческой «Alison Management Corp» для принятия мер по освобождению россиян.

