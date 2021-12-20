Белоруссия собрала доказательства жесткого обращения с беженцами со стороны Польши
Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к правительству и парламенту страны с просьбой передать в международные структуры все материалы о жестоком отношении к мигрантам со стороны Польши, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства страны Дмитрия Брылева.
По его словам, собранные доказательства насчитывают пять томов на русском и английском языках. Их предполагается передать международным и европейским структурам, включая Европарламент. Минск также инициировал уголовные дела в отношении некоторых должностных лиц Польши по нескольким статьям — в том числе о пропаганде войны и об оставлении людей в опасности.
Брылева уверяет, что польские власти незаконно депортируют беженцев и применяют для этого жестокие действия, в том числе «пытки». В отношении мигрантов применяются спецсредства и взрывы.
На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов с целью попасть в страны ЕС. Военные силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев проникнуть на территорию ЕС.
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