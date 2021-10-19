Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Отмечается, что он приземлился в нескольких километрах от села Караул.

По имеющейся информации, на его борту находятся 11 человек. В МЧС уточнили, что в результате вынужденной посадки вертолета никто не пострадал, отмечает RT.