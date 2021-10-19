Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Отмечается, что он приземлился в нескольких километрах от села Караул.
По имеющейся информации, на его борту находятся 11 человек. В МЧС уточнили, что в результате вынужденной посадки вертолета никто не пострадал, отмечает RT.
Между тем, 6 сентября вертолет Ми-8, упавший с туристами в озеро на Камчатке, удалось подняли на берег. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. Специалисты заявили, что у вертолета была смята передняя часть, отломан хвост и отсутствовали задние створки.
Операция по поднятию летательного аппарата продолжалась несколько дней. «Тащили долго», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.
Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, при этом 8 членов экипажа выжили. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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