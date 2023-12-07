Выяснилось, как стрелявшая школьница в Брянске пронесла ружьё

Школьница, которая устроила стрельбу в гимназии в Брянске, и затем совершила суицид, пронесла в учебное заведение ружье, спрятав его в тубус для бумаг. Об этом рассказала РИА Новости одна из учениц из параллельного восьмого класса.

Собеседница агентства уточнила, что после начала трагических событий к ним в класс прибежала сестра-двойняшка стрелявшей, а также еще одна девочка. Сестра рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье по лицензии. Она же и раскрыла способ, каким Алина, как звали стрелявшую, пронесла оружие в гимназию.

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Оказалось, что металлоискатель на входе школы не функционирует. Сестра говорит, что не имела понятия о планах Алины. В результате ЧП в брянской гимназии №5 погибли две 14-летние ученицы, включая стрелявшую, пятеро пострадавших учеников госпитализированы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительной версии, школьница взялась за ружьё из-з травли со стороны одноклассников. По другим данным, 14-летняя ученица не поделила с одноклассницей мальчика.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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