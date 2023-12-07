Выяснилось, как стрелявшая школьница в Брянске пронесла ружьё

Школьница, которая устроила стрельбу в гимназии в Брянске, и затем совершила суицид, пронесла в учебное заведение ружье, спрятав его в тубус для бумаг. Об этом рассказала РИА Новости одна из учениц из параллельного восьмого класса.

Собеседница агентства уточнила, что после начала трагических событий к ним в класс прибежала сестра-двойняшка стрелявшей, а также еще одна девочка. Сестра рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье по лицензии. Она же и раскрыла способ, каким Алина, как звали стрелявшую, пронесла оружие в гимназию.