МФЦ в Челябинской области прекратили прием документов из-за отсутствия интернета
В пяти городах Челябинской области многофункциональные центры (МФЦ) приостановили прием документов из-за отсутствия интернета, сообщил портал URA.RU.
Перебои с доступом в интернет наблюдались в Южноуральске, Еманжелинске, Коркино, Озерске и Копейске. Известно, что проблемы были на стороне оператора.
В настоящий момент прием документов и работа интернета восстановлены. Это удалось сделать к 11:00 по московскому времени (13:00 по местному времени).
Ранее в столичных МФЦ при расторжении брака начали предлагать услугу медиации, призванную сохранить семью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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