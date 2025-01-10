МФЦ в Челябинской области прекратили прием документов из-за отсутствия интернета

Перебои с доступом в интернет наблюдались в Южноуральске, Еманжелинске, Коркино, Озерске и Копейске. Известно, что проблемы были на стороне оператора.

В настоящий момент прием документов и работа интернета восстановлены. Это удалось сделать к 11:00 по московскому времени (13:00 по местному времени).

Ранее в столичных МФЦ при расторжении брака начали предлагать услугу медиации, призванную сохранить семью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

