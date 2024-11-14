Между Крымом и Запорожской областью приостановлены ж/д перевозки

Приостановлены железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью, сообщает «Лента.ру».

Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму госпитализирован

Это случилось из-за обрушения автомобильного моста на полуострове. Ожидается, что сообщение будет восстановлено в течение суток, после завершения разбора обрушившегося моста.

По данным МЧС, в момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двоих пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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