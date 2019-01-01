«Метровагонмаш» заплатит штраф из-за поломки состава на серой ветке столичного метро

Штраф в размере полутора миллионов рублей должен будет оплатить производитель вагонов из-за поломки поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки, передает Агентство «Москва».

Уточняется, что состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. Завод-изготовитель - «Метровагонмаш» - подтвердил техническую неисправность состава».

Вечером в четверг между станциями «Савеловская» и «Алтуфьево» было приостановлено движение поездов из-за неисправности состава.

