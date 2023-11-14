Метропоезд «Москва 2020» сошел с рельсов в Мытищах

Более 6,5 тысяч новых рабочих мест появится в Москве благодаря масштабным инвестпроектам Около 170 человек эвакуировали из общежития МГТУ им. Баумана из-за пожара Годовой эксперимент по имитации полета на Луну стартовал в столице Специальное питание для школьников и спортсменов создали в Москве Школьный турнир по робототехнике пройдет в столице в ноябре