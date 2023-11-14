Метропоезд «Москва 2020» сошел с рельсов в Мытищах
14 ноября 202315:02
Новый электропоезд метро «Москва 2020» на испытаниях пробил тупиковую призму и сошел с рельсов в подмосковных Мытищах.
Кадрами происшествия делятся пользователи соцсетей. СМИ пишут, что на путях ММ3 проходили испытания и что-то, видимо, пошло не так.
Около месяца назад в Москве два поезда столкнулись на станции метро «Печатники». Два вагона смялись, очевидцы публиковали кадры в соцсетях. Тогда Дептранс сообщил, что вагон «Яуза», снятый с эксплуатации, выезжая из депо, врезался в «номерной» вагон, стоящий в этот момент на станции, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru