Метеоролог рассказал о грозе при крушении индонезийского Boeing
Потерпевший крушение в Индонезии Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air попал в грозовой фронт и зону сильной турбулентности, рассказал подробности авиакатастрофы представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. Об этом сообщает портал Detik.
«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», - пояснил метеоролог.
По словам Сэптиади, «видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки».
В субботу, 9 января стало известно, что Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа, в том числе 10 детей. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Известно также, что в самолете не было иностранных граждан. Президент России Владимир Путин накануне направил соболезнования своему индонезийскому коллеге и родственникам погибших.
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