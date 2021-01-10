Метеоролог рассказал о грозе при крушении индонезийского Boeing

Потерпевший крушение в Индонезии Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air попал в грозовой фронт и зону сильной турбулентности, рассказал подробности авиакатастрофы представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. Об этом сообщает портал Detik.

Спасатели выяснили местоположение двух черных ящиков разбившегося индонезийского Boeing

«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», - пояснил метеоролог.

По словам Сэптиади, «видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки».

В субботу, 9 января стало известно, что Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа, в том числе 10 детей. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Известно также, что в самолете не было иностранных граждан. Президент России Владимир Путин накануне направил соболезнования своему индонезийскому коллеге и родственникам погибших.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/@ragam_peristiwa
ТЕГИ:ИндонезияАвиакатастрофа Boeing 737Крушение СамолетаКрушение СамолётаКрушение Boeing
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры