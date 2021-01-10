Метеоролог рассказал о грозе при крушении индонезийского Boeing

«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», - пояснил метеоролог.

По словам Сэптиади, «видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки».

В субботу, 9 января стало известно, что Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа, в том числе 10 детей. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Известно также, что в самолете не было иностранных граждан. Президент России Владимир Путин накануне направил соболезнования своему индонезийскому коллеге и родственникам погибших.

