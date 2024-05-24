Мертвого мопса нашли в Шереметьево в самолете из Якутска

В ведомстве указали, что инцидент произошёл 4 мая 2024 года. Причина гибели собаки не установлена.

«Выражаем владельцу животного свои искренние соболезнования в потере друга и члена семьи», - отметили в Россельхознадзоре.

Также в сообщении говорится, что с учётом ветпаспорта и проведенных иммунизаций, исключающих наличие инфекционных заболеваний, животное было направлено на утилизацию.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что короткомордые породы собак опасно перевозить в самолётах, так как они имеют затруднённое дыхание, сообщает RT.

