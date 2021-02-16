Мертвого младенца нашли сотрудники завода по сортировке мусора в Тобольске

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения мертвого младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

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По данным следствия, тело младенца на ленте завода по сортировке мусора 14 февраля нашли сотрудники предприятия. Позднее экспертом было установлено, что ребенок был доношенным и родился живым, пишет «Газета.ру».

Правоохранители сейчас устанавливают личность матери мертвого младенца, а также обстоятельства и причины его гибели.


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ФОТО: РИА Новости
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