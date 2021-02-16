Мертвого младенца нашли сотрудники завода по сортировке мусора в Тобольске
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения мертвого младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По данным следствия, тело младенца на ленте завода по сортировке мусора 14 февраля нашли сотрудники предприятия. Позднее экспертом было установлено, что ребенок был доношенным и родился живым, пишет «Газета.ру».
Правоохранители сейчас устанавливают личность матери мертвого младенца, а также обстоятельства и причины его гибели.
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