Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

Добавим, ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта в Вене увеличилось до 22 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Он напомнил, что жертвами атак в нескольких районах Вены стали 4 человека. В стране объявлен трехдневный траур.

В свою очередь в посольстве РФ в Австрии сообщили, что не располагают данными о пострадавших в результате теракта в Вене россиянах. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.



