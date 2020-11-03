Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

В связи с терактом в Вене канцлер Германии Ангела Меркель направила своему австрийскому коллеге Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями. Её текст публикует сайте правительства ФРГ.

«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну», — говорится в послании.

Ангела Меркель отметила, что «это трусливое нападение является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с ещё большей энергией», подчеркивает RT.

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Добавим, ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта в Вене увеличилось до 22 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Он напомнил, что жертвами атак в нескольких районах Вены стали 4 человека. В стране объявлен трехдневный траур.

В свою очередь в посольстве РФ в Австрии сообщили, что не располагают данными о пострадавших в результате теракта в Вене россиянах. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьТерактВенаАвстрияГерманияАнгела Меркель
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