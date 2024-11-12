Жену экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате

Правоохранители арестовали по подозрению в соучастии по делу о растрате супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Об этом сообщает «ФедералПресс».

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По данным правоохранителей, решение о задержании Копайгородской было принято после ее допроса в качестве подозреваемой по возбужденному против ее мужа делу о растрате в особо крупном размере.

Копайгородского задержали в зоне спецоперации России на Украине, куда бывший мэр ушел добровольцем.

Ранее столичный Мещанский суд арестовал имущество родственников Копайгородского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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