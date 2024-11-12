Жену экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате

По данным правоохранителей, решение о задержании Копайгородской было принято после ее допроса в качестве подозреваемой по возбужденному против ее мужа делу о растрате в особо крупном размере.

Копайгородского задержали в зоне спецоперации России на Украине, куда бывший мэр ушел добровольцем.

Ранее столичный Мещанский суд арестовал имущество родственников Копайгородского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

