Мэра Днепра включили в перечень экстремистов и террористов
5 февраля 202416:42
Мэра украинского города Днепр Бориса Филатова внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Кроме него в список включен экс-представитель территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сара Эштон-Чирилло.
В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к геноциду из-за его призывов уничтожать россиян по всему миру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru