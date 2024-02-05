Мэра Днепра включили в перечень экстремистов и террористов

Мэра украинского города Днепр Бориса Филатова внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг расширил список экстремистов и террористов

Кроме него в список включен экс-представитель территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сара Эштон-Чирилло.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к геноциду из-за его призывов уничтожать россиян по всему миру.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыДнепропетровск

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