Мэр Ярославля был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии
Мэр Ярославля Владимир Волков был экстренно госпитализирован в областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам главврача больницы Александра Корнилова, сразу поступления Волкову были «проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование».
«Пациент находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние оценивается, как стабильно тяжёлое», - добавил медик.
По информации местных СМИ, причиной госпитализации Волкова могли стать проблемы с сердцем.
Ранее для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке был госпитализирован трёхкратный чемпион мира, легендарный футболист сборной Бразилии Пеле, сообщает RT.
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