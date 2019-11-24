Мэр Тулуна выписался из больницы после ДТП

24 ноября 201913:37

Мэр иркутского города Тулуна Юрий Карих, который был госпитализирован после аварии в Черемховском районе, покинул медучредение, сообщает агентство Интерфакс.

«Спасибо. Все хорошо», - ответил Карих корреспонденту о своем самочувствии.

После госпитализации медики оценили состояние чиновника как средней степени тяжести. Из материалов медосвидетельствования следует, что Карих вел автомобиль, попавший в ДТП, будучи трезвым. После аварии он лично обратился в больницу.

Выборы без инцидентов и без протеста

Накануне, 24 ноября, Карих с супругой попали в ДТП, в результате которого женщина скончалась. По предварительной версии, мэр врезался в стоящий на обочине грузовик, не справившись с управлением своего автомобиля.

Юрий Карих является мэром Тулуна с 2010 года. Повторно на этот пост он был избран в сентябре 2019 года, получив на выборах 43 процента голосов.

Тулун оказался в числе населенных пунктов Приангарья, где летом 2019 года произошло сильнейшее наводнение. Из-за стихии оказались подтоплены около 11 тысяч жилых домов, пострадали более 45 тысяч человек.

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ФОТО: СК РФ
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