Мэр Таганрога допустил частичное затопление города

Ветровой нагон в устье реки Дон может привести к частичному затоплению Таганрога, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

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Мэр отметил, что вечером 14 апреля в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. В устье дона прогнозируется ветровой нагон воды, предупредил чиновник.

«В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий», - сообщил Фатеев.

В воскресенье глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в частично подтопленном Орске вода ушла из 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/officialtaganrog
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