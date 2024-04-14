Мэр Таганрога допустил частичное затопление города

Мэр отметил, что вечером 14 апреля в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. В устье дона прогнозируется ветровой нагон воды, предупредил чиновник.

«В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий», - сообщил Фатеев.

В воскресенье глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в частично подтопленном Орске вода ушла из 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, отмечает «Радиоточка НСН».

