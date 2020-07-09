Мэр Сеула пропал после иска о домогательствах

В этот четверг, 9 июля, стало известно о пропаже мэра Сеула, об этом сообщила его дочь. Она заявила, что Пак Вон Сун ушел из дома и выключил телефон, отмечают argumenti.ru. Позже СМИ сообщили, что полицейские обнаружили его тело возле парка Волонг. Причина его смерти не называлась. При этом в полиция эту информацию официально не подтвердили, сообщив, что продолжают поиски мэра.



