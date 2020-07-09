Мэр Сеула пропал после иска о домогательствах
Секретарь мэра Сеула подала иск против чиновника о сексуальных домогательствах. Как сообщает южнокорейский телеканал SBS, это произошло накануне его пропажи. Женщина заявила, что домогательства начались сразу после того, как она устроилась на работу. По её словам, Пак Вон Сун не только касался её, но даже присылал её фотографии личного характера.
В этот четверг, 9 июля, стало известно о пропаже мэра Сеула, об этом сообщила его дочь. Она заявила, что Пак Вон Сун ушел из дома и выключил телефон, отмечают argumenti.ru. Позже СМИ сообщили, что полицейские обнаружили его тело возле парка Волонг. Причина его смерти не называлась. При этом в полиция эту информацию официально не подтвердили, сообщив, что продолжают поиски мэра.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
707 тыс.+6 509 / сут.
Умерли
10 843+176 / сут.
Выздоровели
481 тыс.+8 805 / сут.
- Путин поручил обобщить наработки по борьбе с COVID-19
- PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля
- В АТОР сочли «странном» список стран, которые могут открыться для россиян первыми
- Мэр Сеула пропал после иска о домогательствах
- Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru