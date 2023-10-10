Мэр Подольска Дмитрий Жариков умер в 47 лет

Мэр подмосковного города Подольск Дмитрий Жариков умер в 47 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

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Он возглавил город в прошлом году. По предварительной информации, у Жарикова ночью оторвался тромб. Первым о смерти узнал его охранник. Утром он приехал забирать его на работу, но тот не выходил. Разбив окно в дом, он обнаружил тело Жарикова и вызвал скорую, которая констатировала по приезду смерть мэра.

Накануне Жариков проинспектировал обновленный стадион «Весна».

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ФОТО: мэрия Подольска
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