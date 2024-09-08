Мэр Оренбурга: ущерб коммунальной инфраструктуре от паводка превысил 800 млн

Ущерб коммунальной инфраструктуре Оренбурга от весеннего паводка превысил 800 миллионов рублей, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

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По его словам, требуется заменить оборудование на 12 насосных станциях, очистить от песка более 70 километров трубопроводов и восстановить благоустройство на размытых водой территории.

Салмин отметил, что отремонтировано и запущено 16 насосных станций. Глава города указал на большой ущерб канализационной системе.

Весенний паводок в 2024 году стал для Оренбургской области самым многоводным за всю историю наблюдений. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального значения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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