Мэр Оренбурга: ущерб коммунальной инфраструктуре от паводка превысил 800 млн

По его словам, требуется заменить оборудование на 12 насосных станциях, очистить от песка более 70 километров трубопроводов и восстановить благоустройство на размытых водой территории.

Салмин отметил, что отремонтировано и запущено 16 насосных станций. Глава города указал на большой ущерб канализационной системе.

Весенний паводок в 2024 году стал для Оренбургской области самым многоводным за всю историю наблюдений. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального значения, напоминает «Радиоточка НСН».

