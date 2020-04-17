Мэр города в Ярославской области погиб при пожаре

При пожаре в своем доме погиб глава городского поселения Данилов Ярославской области Иван Свечушкин. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что вместе с ним в огне погибла его жена.

В пресс-службе регионального управления СК РФ подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Все обстоятельства ЧП, произошедшего в ночь на 17 апреля, устанавливаются, отмечает Свободная пресса.

Добавим, Иван Свечушкин был избран главой городского поселения Данилов в декабре 2018 года Он занял этот пост после того, как его предшественница Наталья Косихина перешла на работу в Совет Федерации.

Свечушкину было 45 лет.

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Ранее НСН писала, что при пожаре в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве погибли четыре человека, пострадали ещё 16. По имеющейся информации, 15 пострадавших находится в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Пожар произошёл вечером 8 апреля. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, пожар начался в котельной на цокольном этаже, передаёт ТАСС. Многие пожилые люди не могли покинуть здание — их выносили на руках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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