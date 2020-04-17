Мэр города в Ярославской области погиб при пожаре

При пожаре в своем доме погиб глава городского поселения Данилов Ярославской области Иван Свечушкин. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что вместе с ним в огне погибла его жена.

В пресс-службе регионального управления СК РФ подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Все обстоятельства ЧП, произошедшего в ночь на 17 апреля, устанавливаются, отмечает Свободная пресса.

Добавим, Иван Свечушкин был избран главой городского поселения Данилов в декабре 2018 года Он занял этот пост после того, как его предшественница Наталья Косихина перешла на работу в Совет Федерации.

Свечушкину было 45 лет.