Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения ЧС из-за пожара

По его словам, есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера. Для угрозы ликвидации ЧС будут задействованы «все возможные силы и средства».

Глава горда отметил, что ситуация осложняется погодными условиями - в ближайшие несколько дней в Евпатории ожидается аномально жаркая погода.

По предварительным данным, пожар на полигоне произошел из-за поджога. На месте работают спасатели и специализированная тяжелая техника.

