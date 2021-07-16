Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения ЧС из-за пожара

Мусорный полигон горит под Евпаторией на западе Крыма, написал на своей странице в Facebook мэр города Роман Тихончук.

Владельцев полигонов обяжут оплачивать их рекультивацию

По его словам, есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера. Для угрозы ликвидации ЧС будут задействованы «все возможные силы и средства».

Глава горда отметил, что ситуация осложняется погодными условиями - в ближайшие несколько дней в Евпатории ожидается аномально жаркая погода.

По предварительным данным, пожар на полигоне произошел из-за поджога. На месте работают спасатели и специализированная тяжелая техника.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПожарыЕвпатория
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