Меняйло: В ТЦ «Алания Молл» погибла женщина

Ранее СМИ сообщили, что в ТЦ произошли взрыв и пожар, пострадали шесть человек. Как пишет 360.ru, причиной ЧП могла стать утечка газа.

По словам Меняйло, на месте инцидента развернули оперативный штаб, обстоятельства происшедшего устанавливают.

«Погибла одна женщина. Она... находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», — написал глава республики в Telegram-канале.

Меняйло подчеркнул, что в ТЦ зафиксировано сильное задымление, территорию оцепили. Специалисты осматривают помещения для поиска очагов возгораний или находящихся там людей.

