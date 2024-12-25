СМИ: В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв

Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Вынесло огромное количество окон... из здания идет дым», — отмечает издание.

По словам очевидцев, на верхнем этаже ТЦ произошел пожар.

Как сообщил Telegram-канал Baza, взрыв прогремел в 08:30, на место ЧП выехали специалисты оперативных служб.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Ранее взрыв произошел в отделении Сбербанка в Перми, один человек пострадал, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Соцсети
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