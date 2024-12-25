СМИ: В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв
25 декабря 202408:52
Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Вынесло огромное количество окон... из здания идет дым», — отмечает издание.
По словам очевидцев, на верхнем этаже ТЦ произошел пожар.
Как сообщил Telegram-канал Baza, взрыв прогремел в 08:30, на место ЧП выехали специалисты оперативных служб.
По данным СМИ, в результате инцидента пострадали шесть человек.
Ранее взрыв произошел в отделении Сбербанка в Перми, один человек пострадал, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ РФ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье
- Росавиация: В Казани временно ограничили работу аэропорта
- СМИ: В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв
- СМИ: Траты россиян на астрологов и колдунов стали сопоставимы с расходами на еду
- Под Воронежем из-за падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП
- «Тяжкий путь»: Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой
- Алиханов: Минпромторг прорабатывает запуск промкластера в Таджикистане
- Россияне стали чаще планировать путешествия заранее в 2024 году
- Новак заявил о росте поставок российского газа в Европу
- СМИ: Мигрантам-строителям предложили запретить смену места работы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru