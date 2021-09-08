«Меня разбудил взрыв». Очевидец рассказал о взрыве в доме в Ногинске
До приезда спасателей люди пытались извлечь находившегося под завалами человека. Об этом рассказал очевидец взрыва газа в жилой девятиэтажке в подмосковном Ногинске, сообщает Telegram-канал Mash.
«Во время взрыва [я] проснулся. (...) Четырех этажей тупо нету», — рассказал очевидец.
По его словам, после приезда спасателей под завалами оставались люди, в том числе дети.
Взрыв бытового газа в жилой многоэтажке произошел сегодня рано утром. По последним данным, пострадали пять человек, произошло обрушение части внешней стены и перекрытий дома, расположенного по адресу: улица 28-го июня, 9а. В результате взрыва выбило окна соседних домов. Как сообщили в МЧС, в доме повреждено не менее пяти квартир.
На месте работают экстренные службы.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), сообщили ТАСС в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
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