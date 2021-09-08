«Меня разбудил взрыв». Очевидец рассказал о взрыве в доме в Ногинске

До приезда спасателей люди пытались извлечь находившегося под завалами человека. Об этом рассказал очевидец взрыва газа в жилой девятиэтажке в подмосковном Ногинске, сообщает Telegram-канал Mash.

«Во время взрыва [я] проснулся. (...) Четырех этажей тупо нету», — рассказал очевидец.

По его словам, после приезда спасателей под завалами оставались люди, в том числе дети.