МЧС подтверждает спасение трех пострадавших в результате взрыва дома в Ногинске

Двое детей и один взрослый спасены из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, в результате инцидента повреждены пять квартир, произошло обрушение части внешней стены и перекрытий дома, расположенного по адресу: улица 28-го июня, 9а.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из которых госпитализированы, а двое остаются под завалами.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), сообщили ТАСС в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.

