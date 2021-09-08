МЧС подтверждает спасение трех пострадавших в результате взрыва дома в Ногинске
Двое детей и один взрослый спасены из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, в результате инцидента повреждены пять квартир, произошло обрушение части внешней стены и перекрытий дома, расположенного по адресу: улица 28-го июня, 9а.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из которых госпитализированы, а двое остаются под завалами.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), сообщили ТАСС в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
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