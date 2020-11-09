Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2020 году в России выросло количество выявленных фактов «сетевого экстремизма».

Выступая на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки, Медведев рассказал, что за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано «чуть более 650 экстремистских преступлений», что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее Медведев отметил, что «сетевой экстремизм» является «значительной угрозой», особенно, в условиях непростой социально-экономической обстановки.