Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2020 году в России выросло количество выявленных фактов «сетевого экстремизма».
Выступая на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки, Медведев рассказал, что за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано «чуть более 650 экстремистских преступлений», что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Ранее Медведев отметил, что «сетевой экстремизм» является «значительной угрозой», особенно, в условиях непростой социально-экономической обстановки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru