Медведев заявил о хакерских атаках на праймериз «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что во время проведения праймериз были зафиксированы хакерские атаки, в том числе из-за границы, сообщает РИА Новости.

По его словам, система предварительного голосования «выдержала тест на прочность».

«Удалось обеспечить всё, включая безопасность персональных данных и соблюдения тайного волеизъявления, конечно, защиту с манипуляциями результатов», - отметил Медведев.

Ранее руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев заявил, что сайт предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму подвергся DDoS-атаке. Всего на праймериз зарегистрировалось свыше 5,5 тысяч кандидатов.

