Медведев заявил о хакерских атаках на праймериз «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что во время проведения праймериз были зафиксированы хакерские атаки, в том числе из-за границы, сообщает РИА Новости.
По его словам, система предварительного голосования «выдержала тест на прочность».
«Удалось обеспечить всё, включая безопасность персональных данных и соблюдения тайного волеизъявления, конечно, защиту с манипуляциями результатов», - отметил Медведев.
Ранее руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев заявил, что сайт предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму подвергся DDoS-атаке. Всего на праймериз зарегистрировалось свыше 5,5 тысяч кандидатов.
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