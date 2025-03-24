Во время протестов в Стамбуле полиция избила журналистов RT

Полиция избила корреспондента телеканала RT Ясина Экена и его оператора во время протестов в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

«Им наносили удары дубинками, также у них сорвали знаки RT, разбили им противогазы, затем распылили в их сторону слезоточивый газ», - указывает телеканал.

Пострадавшие журналисты обратились в больницу.

Ранее в Стамбуле начались массовые протесты после ареста мэра города Экрема Имамоглу. Чиновника обвинили в коррупции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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