Во время протестов в Стамбуле полиция избила журналистов RT
24 марта 202512:00
Полиция избила корреспондента телеканала RT Ясина Экена и его оператора во время протестов в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
«Им наносили удары дубинками, также у них сорвали знаки RT, разбили им противогазы, затем распылили в их сторону слезоточивый газ», - указывает телеканал.
Пострадавшие журналисты обратились в больницу.
Ранее в Стамбуле начались массовые протесты после ареста мэра города Экрема Имамоглу. Чиновника обвинили в коррупции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru