Во время протестов в Стамбуле полиция избила журналистов RT

Полиция избила корреспондента телеканала RT Ясина Экена и его оператора во время протестов в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.



«Им наносили удары дубинками, также у них сорвали знаки RT, разбили им противогазы, затем распылили в их сторону слезоточивый газ», - указывает телеканал.



Пострадавшие журналисты обратились в больницу.

Ранее в Стамбуле начались массовые протесты после ареста мэра города Экрема Имамоглу. Чиновника обвинили в коррупции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

